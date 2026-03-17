Milano 14:29
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:29
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Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Fincantieri
Ribasso composto e controllato per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
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