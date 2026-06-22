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Piazza Affari: vendite diffuse su Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: vendite diffuse su Fincantieri
Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,41%.
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