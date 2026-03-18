Milano 12:17
45.383 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:17
10.444 +0,39%
Francoforte 12:17
23.950 +0,92%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Sessione moderatamente positiva quella del 17 marzo, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 17.248,7.

Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17.380,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17.673,2, mentre il primo supporto è stimato a 17.088.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```