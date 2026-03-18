Milano 17:35
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24.425 -1,43%
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Londra 17:35
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Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,64%

Il Dow Jones chiude a 46.224,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Dow Jones, in forte calo dell'1,64%
Giornata da dimenticare per l'indice dei colossi USA, che riporta un -1,64% e termina gli scambi a 46.224,81 punti.
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