Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Chiusura in rosso per il Dow Jones 30, che termina la seduta segnando un calo dell'1,07%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49.884,4. Primo supporto visto a 49.347,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 49.168.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)