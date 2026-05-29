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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.796,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.413,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.180.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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