Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.796,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 50.413,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.180.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)