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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,69%
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.048,21 punti
In breve
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Finanza
18 marzo 2026 - 09.25
Hong Kong conclude in progresso dello 0,69%, archiviando la sessione a 26.048,21 punti.
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