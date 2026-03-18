Milano 12:19
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Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,69%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 26.048,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,69%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,69%, archiviando la sessione a 26.048,21 punti.
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