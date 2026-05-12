Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:06
28.831 -1,67%
Dow Jones 20:06
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,16%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.365,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,16%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,16%, terminando le negoziazioni a 26.365,65 punti.
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