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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
18 marzo 2026 - 10.00
In rialzo l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 1.594,98 punti.
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