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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Viene venduto parecchio l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la seduta a 1.628,49 punti.
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