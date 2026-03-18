Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Bene Tag Immobilien, con un rialzo del 3,12%.
L'andamento di Tag Immobilien nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Tag Immobilien si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 14,42 Euro. Supporto stimato a 13,91. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 14,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```