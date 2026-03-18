Milano 12:23
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Nasdaq 17-mar
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:23
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Francoforte 12:23
23.939 +0,88%

Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien
Seduta vivace oggi per Tag Immobilien, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,12%.
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