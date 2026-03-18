GOLD del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4.969,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5.061. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4.938,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)