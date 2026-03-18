New York: andamento negativo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dei beni di largo consumo , che sta segnando un calo del 2,32%.



L'andamento di Procter & Gamble nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della big di Cincinnati segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 147 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 146,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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