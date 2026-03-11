Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:11
24.982 +0,10%
Dow Jones 18:11
47.379 -0,69%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

New York: si concentrano le vendite su Procter & Gamble

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei beni di largo consumo, che passa di mano con un calo del 2,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Procter & Gamble, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo della big di Cincinnati resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 154,7 USD. Supporto visto a quota 150,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
