New York: calo per 3M

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso industriale , che presenta una flessione del 2,88% sui valori precedenti.



L'andamento di 3M nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del gigante della manifattura segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 143,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 147,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 141,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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