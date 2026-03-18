Milano 12:26
45.368 +1,07%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:26
10.446 +0,40%
Francoforte 12:26
23.920 +0,80%

Oro: 5.008,41 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 5.008,41 dollari alle 08:30
L'Oro vale 5.008,41 dollari l'oncia (+0,05%) alle 08:30.
Condividi
```