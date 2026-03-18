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Petrolio a 99,06 dollari alle 15:40
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18 marzo 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 99,06 dollari per barile alle 15:40.
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