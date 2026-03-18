Milano 16:10
44.771 -0,26%
Nasdaq 16:10
24.696 -0,34%
Dow Jones 16:10
46.651 -0,73%
Londra 16:10
10.318 -0,82%
Francoforte 16:10
23.568 -0,69%

Petrolio a 99,06 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 99,06 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 99,06 dollari per barile alle 15:40.
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