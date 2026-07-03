Milano 11:26
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Dow Jones 2-lug
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Londra 11:26
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Petrolio a 68,66 dollari alle 11:30

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Petrolio a 68,66 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 68,66 dollari per barile alle 11:30.
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