Milano 10:50
52.671 -0,36%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:50
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Francoforte 10:50
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Petrolio a 79,62 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 79,62 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 79,62 dollari per barile alle 08:30.
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