Milano 16:13
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Dow Jones 16:13
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Londra 16:13
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Piazza Affari: scambi negativi per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore beni di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 113.486,6 punti, in calo dell'1,34%.
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