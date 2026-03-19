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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,69% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 24.255,57 punti
In breve
,
Finanza
19 marzo 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,69% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 24.255,57 punti.
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