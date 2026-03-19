Milano 17:35
43.701 -2,32%
Nasdaq 21:00
24.355 -0,29%
Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,69% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 24.255,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,69% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,69% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 24.255,57 punti.
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