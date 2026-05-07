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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,34% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 28.501,27 punti
In breve
,
Finanza
07 maggio 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,34% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 28.501,27 punti.
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