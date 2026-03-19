Milano 18-mar
44.741 -0,33%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 -0,94%
Francoforte 18-mar
23.502 -0,96%

Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 2,47%)

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 53.873,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 2,47%)
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa del 2,47% a quota 53.873,77 in apertura.
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