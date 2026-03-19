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Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 2,47%)
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 53.873,77 punti
In breve
,
Finanza
19 marzo 2026 - 01.31
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa del 2,47% a quota 53.873,77 in apertura.
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