Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
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Francoforte 3-lug
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Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,18% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 68.919,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,18% alle 04:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,18% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 68.919,14 punti.
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