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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,44%

Il Dow Jones chiude a 46.021,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,44%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,44% e archivia la seduta a 46.021,95 punti.
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