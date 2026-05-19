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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,65%

Il Dow Jones chiude a 49.364,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,65%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 49.364,31 punti.
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