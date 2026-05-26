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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,23%
Il Dow Jones chiude a 50.461,68 punti
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26 maggio 2026 - 22.03
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L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,23% e archivia la seduta a 50.461,68 punti.
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