Milano
11:26
43.765
-2,18%
Nasdaq
18-mar
24.425
0,00%
Dow Jones
18-mar
46.225
0,00%
Londra
11:26
10.109
-1,91%
Francoforte
11:26
22.960
-2,31%
Giovedì 19 Marzo 2026, ore 11.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Leg Immobilien in forte calo
Francoforte: Leg Immobilien in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 09.50
Scende sul mercato
Leg Immobilien
, che soffre con un calo del 5,93%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Leg Immobilien
Francoforte: andamento sostenuto per Leg Immobilien
Francoforte: scambi al rialzo per Leg Immobilien
Francoforte: si concentrano le vendite su Leg Immobilien
Titoli e Indici
Leg Immobilien
-6,49%
Altre notizie
Leg Immobilien, scendono le quotazioni a Francoforte
Francoforte: scambi in positivo per Leg Immobilien
Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien
Tag Immobilien, quotazioni in calo a Francoforte
Francoforte: giornata depressa per Tag Immobilien
Francoforte: sell-off per Tag Immobilien
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto