Milano 11:26
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Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Londra 11:26
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Francoforte 11:26
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Francoforte: Leg Immobilien in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Leg Immobilien in forte calo
Scende sul mercato Leg Immobilien, che soffre con un calo del 5,93%.
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