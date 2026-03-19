Leg Immobilien, scendono le quotazioni a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione su Leg Immobilien, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,93%.
L'andamento di Leg Immobilien nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Leg Immobilien si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60,02 Euro. Supporto stimato a 56,92. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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