Micron Technology, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di microchip , che mostra un -3,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micron Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Micron Technology rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 460,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 424,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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