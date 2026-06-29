Micron Technology, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.114,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.065,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.162,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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