Micron Technology, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.114,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.065,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.162,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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