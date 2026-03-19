Milano 16:41
43.655 -2,43%
Nasdaq 16:41
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Dow Jones 16:41
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Londra 16:41
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Francoforte 16:41
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New York: in acquisto APA Corporation

Migliori e peggiori
New York: in acquisto APA Corporation
(Teleborsa) - Protagonista la holding attiva nel campo dell'energia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di APA Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,64 USD e primo supporto individuato a 37,58. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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