New York: in acquisto APA Corporation
(Teleborsa) - Protagonista la holding attiva nel campo dell'energia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,32%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di APA Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,64 USD e primo supporto individuato a 37,58. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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