New York: in bella mostra Cintas Corporation
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cintas Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cintas Corporation rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Cintas Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 199,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 188,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 209,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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