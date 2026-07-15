New York: in bella mostra Cintas Corporation

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,94%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cintas Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cintas Corporation rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Cintas Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 199,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 188,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 209,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```