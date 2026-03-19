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New York: si concentrano le vendite su 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su 3M
Retrocede il colosso industriale, con un ribasso del 2,50%.
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