Milano 17:35
51.817 -1,22%
Nasdaq 19:22
29.172 0,00%
Dow Jones 19:22
52.357 -1,07%
Londra 17:35
10.489 -1,66%
Francoforte 17:35
24.897 -2,23%

New York: si concentrano le vendite su American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su American Express
Rosso per il famoso gruppo delle carte di credito, che sta segnando un calo del 3,05%.
Condividi
```