New York: si concentrano le vendite su Tesla Motors
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore automotive, che presenta una flessione del 3,09%.
La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 377,8 USD con tetto rappresentato dall'area 385,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 375.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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