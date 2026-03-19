New York: si concentrano le vendite su Tesla Motors

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel settore automotive , che presenta una flessione del 3,09%.



La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 377,8 USD con tetto rappresentato dall'area 385,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 375.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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