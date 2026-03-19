Milano 11:35
43.816 -2,07%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:35
10.115 -1,85%
Francoforte 11:35
22.969 -2,27%

Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe
Scende sul mercato l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che soffre con un calo dell'8,20%.
Condividi
```