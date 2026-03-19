Tag Immobilien, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Si muove in perdita Tag Immobilien , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,67% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Tag Immobilien rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di Tag Immobilien ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,69 Euro. Supporto a 13,09. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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