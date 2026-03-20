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/ Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,63%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,63%
L'Indice Hang Seng termina a 25.338,97 punti
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Finanza
20 marzo 2026 - 05.20
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,63%, con chiusura a 25.338,97 punti.
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