Milano 19-mar
43.701 0,00%
Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 19-mar
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Francoforte 19-mar
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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,63%

L'Indice Hang Seng termina a 25.338,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,63%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,63%, con chiusura a 25.338,97 punti.
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