Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag
(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Brenntag suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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