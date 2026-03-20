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Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag
(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Brenntag suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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