Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Brenntag suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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