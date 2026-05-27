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Francoforte: andamento sostenuto per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Adidas
Rialzo marcato per il produttore di calzature sportive, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.
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