Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Tag Immobilien, con una variazione percentuale del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Tag Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -1,47% del MDAX).
Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```