Francoforte: positiva la giornata per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Tag Immobilien , con una variazione percentuale del 2,59%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Tag Immobilien mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -1,47% del MDAX ).





Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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