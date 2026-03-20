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GOLD del 19/03/2026

Finanza
GOLD del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

A picco il metallo giallo, che chiude gli scambi con un pessimo -3,86%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'oro, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4.521,9. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4.896,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4.396,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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