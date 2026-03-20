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New York: brillante l'andamento di AT&T
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance della
compagnia telefonica statunitense
, con una variazione percentuale del 2,83%.
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