New York: positiva la giornata per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore americano di petrolio e gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 195,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 200.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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