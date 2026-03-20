New York: positiva la giornata per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore americano di petrolio e gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diamondback Energy rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Diamondback Energy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 195,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 200.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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