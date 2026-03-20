Milano
10:35
43.988
+0,66%
Nasdaq
19-mar
24.355
0,00%
Dow Jones
19-mar
46.021
0,00%
Londra
10:35
10.091
+0,27%
Francoforte
10:35
22.980
+0,61%
Venerdì 20 Marzo 2026, ore 10.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: acquisti a mani basse su Technoprobe
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 09.35
Rialzo per l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,85%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
+5,55%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe
Piazza Affari: acquisti a mani basse sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: calo per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto