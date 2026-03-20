Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca Generali

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario , con una variazione percentuale del 2,53%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Generali evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca triestina rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Banca Generali rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52,88 Euro, mentre i supporti sono stimati a 52,03. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 53,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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