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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries
Bene il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con un rialzo del 3,09%.
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