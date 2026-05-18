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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Carel Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 12.30
Bene il
fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, con un rialzo del 3,09%.
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