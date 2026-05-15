Piazza Affari: movimento negativo per Banca Generali

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo bancario , in flessione del 2,32% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo della banca triestina classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 57,52 Euro e primo supporto individuato a 56,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 58,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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