Piazza Affari: movimento negativo per Banca Generali
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo bancario, in flessione del 2,32% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della banca triestina classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 57,52 Euro e primo supporto individuato a 56,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 58,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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